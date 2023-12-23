Радбез ООН ухвалив резолюцію щодо гумдопомоги для Гази

В резолюції ООН немає заклику до припинення вогню в Газі, а саме погодження документа в Радбезі відбувалося після того, як Ізраїль дав зрозуміти про намір розширити наземну операцію в палестинському анклаві.

Прийнята резолюція натомість закликає "вжити термінових заходів, щоб негайно забезпечити безпечний, безперешкодний і розширений гуманітарний доступ і створити умови для сталого припинення бойових дій".

Натомість початковий проект закликав до "термінового та сталого припинення бойових дій", щоб забезпечити доступ допомоги.

Що передувало

Слід зауважити, що Сполучені Штати Америки (США), які надають Ізраїлю підтримку та є основними союзниками, погрожували накласти вето на рішення Радбезу ООН протягом кількох днів суперечок.

Так, у п'ятницю вранці дипломати Радбезу ООН знову відклали голосування щодо резолюції про збільшення гуманітарної допомоги для Сектора Гази.

Проте пізніше Вашингтон на засіданні 22 грудня вирішив утриматися після того, як було змінено формулювання щодо військових дій і моніторингу допомоги в регіоні на Близькому Сході. Це дозволило голосувати за резолюцію.

Позиція Ізраїлю та США

Ізраїль та Штати виступають проти припинення вогню, вважаючи, що воно піде лише на користь ХАМАС. Натомість Вашингтон підтримує призупинення бойових дій, щоб захистити мирних жителів і звільнити заручників, захоплених бойовиками.

Резолюція не послаблює контроль Сил оборони Ізраїлю над усіма поставками допомоги в Газу. ЦАХАЛ стежить за обмеженими поставками через КПП Рафах з Єгипту та підконтрольний ізраїльським військовим КПП Керем Шалом.

Війна Ізраїлю та ХАМАС

Нагадаємо, 7 жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгення в Ізраїль. Вони вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів.

Також повідомлялося, що 24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня. Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що міжнародний тиск не зупинить Ізраїль від продовження війни проти ХАМАСу.