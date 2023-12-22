В ООН знову перенесли голосування щодо допомоги Сектору Гази

Дипломати Ради Безпеки ООН знову відклали голосування щодо резолюції про збільшення гуманітарної допомоги для Сектора Гази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Голосування в ООН було відкладено, незважаючи на те, що Сполучені Штати заявили, що тепер можуть підтримати змінену пропозицію, яка вимагатиме від Ізраїлю та ХАМАС дозволити використання всіх доступних маршрутів для доставки гуманітарної допомоги.

Варто зазначити, що раніше Сполучені Штати Америки наклали вето на резолюцію Ради Безпеки ООН про негайне гуманітарне припинення вогню у війні між Ізраїлем та палестинськими бойовиками ХАМАС.

Згодом Радбез мав голосувати 19, а потім і 20 грудня, однак процес неодноразово відкладали, намагаючись уникнути третього вето США.

Війна Ізраїлю і ХАМАС

7 жовтня бойовики ХАМАС вторглися до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали військових та мирних людей. Ізраїль у відповідь оголосив про початок операції "Залізні мечі" та обстрілював місця терористів.

24 листопада Ізраїль підписав з ХАМАСом угоду про припинення вогню та звільнення заручників. Першу групу заручників бойовики відпустили того ж дня.

Перемир'я тривало до 1 грудня. Після ЦАХАЛ оголосив про зрив угоди через обстріл ХАМАС території Ізраїлю.

Раніше прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що міжнародний тиск не зупинить Ізраїль від продовження війни проти ХАМАСу.