Совбез ООН принял резолюцию о гумпомощи для Газы

В резолюции ООН нет призыва к прекращению огня в Газе, а само согласование документа в Совбезе происходило после того, как Израиль дал понять о намерении расширить наземную операцию в палестинском анклаве.

Принятая резолюция призывает "принять срочные меры, чтобы немедленно обеспечить безопасный, беспрепятственный и расширенный гуманитарный доступ и создать условия для постоянного прекращения боевых действий".

Первоначальный проект призвал к "срочному и постоянному прекращению боевых действий", чтобы обеспечить доступ помощи.

Что предшествовало

Следует заметить, что Соединенные Штаты Америки (США), оказывающие Израилю поддержку и являющиеся основными союзниками, угрожали наложить вето на решение Совбеза ООН в течение нескольких дней споров.

Так, в пятницу утром дипломаты Совбеза ООН снова отложили голосование по резолюции об увеличении гуманитарной помощи для Сектора Газа.

Однако позже Вашингтон на заседании 22 декабря решил воздержаться после того, как была изменена формулировка по военным действиям и мониторингу помощи в регионе на Ближнем Востоке. Это позволило голосовать за резолюцию.

Позиция Израиля и США

Израиль и Штаты выступают против прекращения огня, полагая, что оно пойдет только на пользу ХАМАС. Вашингтон поддерживает приостановку боевых действий, чтобы защитить мирных жителей и освободить заложников, захваченных боевиками.

Резолюция не ослабляет контроль сил обороны Израиля над всеми поставками помощи в Газу. ЦАХАЛ следит за ограниченными поставками через КПП Рафах из Египта и подконтрольный израильским военным КПП Керем Шалом.

Война Израиля и ХАМАС

Напомним, 7 октября боевики организации ХАМАС устроили масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и похищали военных и мирных людей. Израиль в ответ объявил о начале операции "Железные мечи" и обстреливал места террористов.

Также сообщалось, что 24 ноября Израиль подписал с ХАМАСом соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Первую группу заложников боевики отпустили в тот же день. Перемирие длилось до 1 декабря. После ЦАХАЛ объявил о срыве соглашения из-за обстрела ХАМАС территории Израиля.

Ранее премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что международное давление не остановит Израиль от продолжения войны против ХАМАСа.