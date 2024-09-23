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Радбез ООН треба реформувати, є сумніви у здатності підтримувати мир, - президент Литви

Фото: президент Литви Гітанас Науседа (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Рада Безпеки ООН потребує реформування на тлі війни Росії проти України. Адже наразі існують сумніви щодо її здатності підтримувати мир.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Литви Гітанаса Науседу у соцмережі Х.

"Відсутність багатосторонньої відповіді на агресію Росії проти України викликає серйозні сумніви щодо здатності ООН підтримувати глобальний мир і безпеку. Зрозуміло, що потрібні значні реформи Ради Безпеки. ООН має отримати повноваження зупиняти та стримувати агресорів", - зазначив Науседа.

Він також наголосив, що країни повинні повернутися до підтримки України, яка заснована на правилах міжнародного порядку.

Окрім цього, президент Литви закликав міжнародну спільноту докласти більше зусиль, щоб обмежити здатність Росії продовжувати свою "колоніальну війну". 

Реформування Радбезу ООН

Нагадаємо, ще у травні минулого року генсек ООН Антоніу Гутерреш заявляв, що Рада Безпеки ООН потребує реформування.

Нещодавно Сполучені Штати Америки оприлюднили три пропозиції щодо реформування Ради Безпеки ООН.

Також днями президент Фінляндії Александр Стубб заявив про необхідність реформувати Раду безпеки ООН. Зокрема, він пропонує виключати будь-якого члена, який бере участь у незаконній війні. Йдеться і про Росію.

Також Стубб вважає, що необхідно збільшити кількість постійних членів із п'яти до десяти та скасувати право вето.

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