Радбез ООН треба реформувати, є сумніви у здатності підтримувати мир, - президент Литви

"Відсутність багатосторонньої відповіді на агресію Росії проти України викликає серйозні сумніви щодо здатності ООН підтримувати глобальний мир і безпеку. Зрозуміло, що потрібні значні реформи Ради Безпеки. ООН має отримати повноваження зупиняти та стримувати агресорів", - зазначив Науседа.

Він також наголосив, що країни повинні повернутися до підтримки України, яка заснована на правилах міжнародного порядку.

Окрім цього, президент Литви закликав міжнародну спільноту докласти більше зусиль, щоб обмежити здатність Росії продовжувати свою "колоніальну війну".