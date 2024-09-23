RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Совбез ООН нужно реформировать, есть сомнения в способности поддерживать мир, - президент Литвы

Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании на фоне войны России против Украины. Ведь сейчас существуют сомнения в ее способности поддерживать мир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Литвы Гитанаса Науседу в соцсети Х.

"Отсутствие многостороннего ответа на агрессию России против Украины вызывает серьезные сомнения по поводу способности ООН поддерживать глобальный мир и безопасность. Понятно, что нужны значительные реформы Совета Безопасности. ООН должна получить полномочия останавливать и сдерживать агрессоров", - отметил Науседа.

Он также подчеркнул, что страны должны вернуться к поддержке Украины, основанной на правилах международного порядка.

Кроме того, президент Литвы призвал международное сообщество приложить больше усилий, чтобы ограничить способность России продолжать свою "колониальную войну".

Реформирование Совбеза ООН

Напомним, еще в мае прошлого года генсек ООН Антониу Гутерреш заявлял, что Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании.

Недавно Соединенные Штаты Америки обнародовали три предложения по реформированию Совета Безопасности ООН.

Также на днях президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости реформировать Совбез ООН. В частности, он предлагает исключать любого члена, участвующего в незаконной войне. Речь идет и о России.

Также Стубб считает, что необходимо увеличить количество постоянных членов от пяти до десяти и отменить право вето.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНЛитва