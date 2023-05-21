Має відповідати реаліям. Гутерреш визнав потребу реформувати Радбез ООН

Рада безпеки ООН потребує реформування, щоб відповідати реаліям цього часу.

Про це сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Виступаючи на прес-конференції в Хіросімі (Японія), де проходила зустріч "Великої сімки", Гутерреш сказав, що Радбез ООН та Бреттон-Вудс відповідають часам після Другої світової війни та потребують оновлення.

"Глобальна фінансова архітектура застаріла, стала нефункціональною та несправедливою... Перед обличчям економічних потрясінь від пандемії COVID-19 і російського вторгнення в Україну, вона не змогла виконати свою основну функцію глобальної мережі безпеки", - сказав він.

Гутерреш також розповів про те, що він відчуває, як на саміті G7 серед країн, що розвиваються, зростає усвідомлення того, що робиться недостатньо для реформування застарілих інститутів.

Детальніше про Радбез ООН та Бреттон-Вудс

Бреттон-Вудська система це міжнародна валютна система регулювання комерційних та фінансових відносин між країнами, що підписали та ратифікували Бреттон-Вудську угоду 1944 року. Ця система стала першим прикладом впровадження узгодженого грошового порядку значною кількістю незалежних держав.

Основним принципом функціонування Бреттон-Вудської валютної системи досі є збереження ролі золота як платіжного засобу та розрахункової одиниці у міжнародному обігу.

Радбез ООН був створений в 1945 році. Його головна мета це відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки.

Роль Ради Безпеки ООН у війні РФ

Попри те, що ця організація покликана забезпечувати мир та безпеку в країнах, Росія досі є її членом. Українські чиновники вже не один місяці вимагають виключення РФ з Ради безпеки, адже вона посідає своє місце там незаконно.

Однак навіть попри незаконне знаходження, Росія має всі права повноправного члена Ради Безпеки ООН і як наслідок - вона може використовувати своє право "вето" для незручних їй рішень.

Більше про проблеми ООН можна прочитати в матеріалі РБК-Україна "Тиранам тут не місце. Як вигнати Росію з Радбезу ООН та не повторити долю Ліги націй".

Раніше ми повідомляли, що в Конгресі США ініціювали резолюцію про виключення Росії з Ради безпеки ООН.

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