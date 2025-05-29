Радбез ООН сьогодні збереться через Україну: Сибіга розкрив, чого очікує Київ

Атаки на Україну

Нагадаємо, що у ніч на 24 та 25 травня Росія здійснила одні з наймасштабніших повітряних атак на Україну та Київ зокрема. За дві ночі окупанти випустили сотні дронів до майже 100 ракет.

РБК-Україна в окремому матеріалі зібрало усі деталі про комбіновану повітряну атаку РФ у ніч проти 25 травня.

Водночас 26 травня росіяни здійснили третю поспіль нічну атаку на Україну. Спочатку українців попередили про загрозу атаки ворожих дронів, але вже близько 04:00 моніторингові канали попередили про ризик удару ракетами Х-101/555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Головне про масовану атаку РФ дронами та ракетами в ніч на 26 травня, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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