Совбез ООН сегодня соберется из-за Украины: Сибига раскрыл, чего ожидает Киев

"Сегодня вечером Совет Безопасности ООН соберется на важное заседание по инициативе Украины", - пояснил Сибига.

По его словам, после недавних российских атак, которые привели к жертвам среди гражданского населения, Украина ожидает от партнеров решительных заявлений, которые подтвердят широкий международный консенсус о необходимости заставить Россию согласиться на полное прекращение огня как основу для значимого мирного процесса.

"Украина подтвердит свою полную приверженность продвижению мирных усилий вместе с США и европейскими партнерами", - подчеркнул министр.

Он также отметил, что Украина планирует подчеркнуть, что пока Россия тормозит мирный процесс и осуществляет жестокие атаки на нашу страну и народ, давление на агрессора должно продолжать усиливаться.