Совбез ООН сегодня соберется из-за Украины: Сибига раскрыл, чего ожидает Киев

После волны российских атак, приведших к жертвам среди гражданского населения, Украина инициировала срочное заседание Совета Безопасности ООН. Киев ожидает, что партнеры поддержат требование прекратить огонь как основу для мирного процесса.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в соцсети Х.
"Сегодня вечером Совет Безопасности ООН соберется на важное заседание по инициативе Украины", - пояснил Сибига.
По его словам, после недавних российских атак, которые привели к жертвам среди гражданского населения, Украина ожидает от партнеров решительных заявлений, которые подтвердят широкий международный консенсус о необходимости заставить Россию согласиться на полное прекращение огня как основу для значимого мирного процесса.
"Украина подтвердит свою полную приверженность продвижению мирных усилий вместе с США и европейскими партнерами", - подчеркнул министр.
Он также отметил, что Украина планирует подчеркнуть, что пока Россия тормозит мирный процесс и осуществляет жестокие атаки на нашу страну и народ, давление на агрессора должно продолжать усиливаться.
Напомним, что в ночь на 24 и 25 мая Россия осуществила одни из самых масштабных воздушных атак на Украину и Киев в частности. За две ночи оккупанты выпустили сотни дронов до почти 100 ракет.
РБК-Украина в отдельном материале собрало все детали о комбинированной воздушной атаке РФ в ночь на 25 мая.
В то же время 26 мая россияне совершили третью подряд ночную атаку на Украину. Сначала украинцев предупредили об угрозе атаки вражеских дронов, но уже около 04:00 мониторинговые каналы предупредили о риске удара ракетами Х-101/555 со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Главное о массированной атаке РФ дронами и ракетами в ночь на 26 мая, можно узнать в материале РБК-Украина.
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