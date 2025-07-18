Радбез ООН провів засідання через збройну ескалацію в Сирії

Темою зустрічі 17 липня стали збройні сутички у провінції Ес-Сувейда на півдні країни та низка авіаударів Ізраїлю по військових об’єктах і стратегічних цілях у Дамаску.

Помічник генсекретаря ООН з питань Близького Сходу, Азії й Тихоокеанського регіону Халед Хіарі підтвердив засудження генеральним секретарем Антоніу Гутеррешем "будь-якого насильства проти мирного населення, зокрема всіх дій, що розпалюють міжрелігійну ворожнечу та позбавляють сирійський народ шансу на мир після 14 років жорстокого конфлікту".

"Зіткнення між друзами й силами національної безпеки, а також ізраїльські атаки, ставлять під загрозу шлях Сирії до мирного та інклюзивного політичного переходу", - сказав Хіарі.

Він також зазначив, що безпеку й стабільність у провінції Ес-Сувейда і загалом у Сирії після вигнання диктатора Башара Асада, можна забезпечити лише через справжнє національне примирення "за участю всіх сторін різноманітного сирійського суспільства".

Міністр закордонних справ Греції Георгос Герапетрітіс під час засідання рішуче засудив усі напади на мирних жителів та релігійні об’єкти в Сирії.

Зокрема, він розкритикував нещодавні атаки на греко-католицьку церкву Святого Михаїла у Саварі й теракт поблизу православної церкви Святого Іллі.

"Це ще раз висвітлює виклики, що стоять перед християнською громадою в Сирії, та необхідність повного захисту всіх етнічних і релігійних груп в об’єднаній Сирії", - сказав Герапетрітіс.

На його думку, розслідування фактів насилля у Сирії має бути прозорим, швидким та відповідати міжнародним стандартам.

Так він прокоментував заяву перехідної адміністрації Сирії про досягнення перемир’я з друзами й обіцянку притягнути винних до відповідальності.