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Сирійські війська і друзи уклали перемир'я після ударів Ізраїлю

Середа 16 липня 2025 18:36
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Сирійські війська і друзи уклали перемир'я після ударів Ізраїлю Ілюстративне фото: друзи та сирійські війська уклали перемир'я (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Етнічна громада друзи та сирійські урядові війська уклали перемир'я. Це сталося після потужних ударів Ізраїлю по Дамаску.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За даними ЗМІ, перемир'я було досягнуто в місті Сувейд, де проживає переважно друзьке населення.

Зі свого боку один із лідерів друзів у Сирії, шейх Юсеф Джарбу підтвердив чутки про перемир'я.

За його словами, сторони домовилися, що дороги в цьому районі будуть охоронятися державними силами. При цьому державні установи в Сувейді відновлять свою роботу (мабуть, маючи на увазі установи, які раніше працювали під управлінням диктатора Башара Асада).

Також перемир'я передбачає створення спільної комісії друзів і сирійського уряду для розслідування злочинів і правопорушень", що сталися під час заворушень у цьому районі. При цьому всі затримані під час заворушень будуть звільнені.

Заворушення в Сувейді

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня в провінції Сувейда розпочалися сутички між місцевими бедуїнами і друзськими збройними угрупованнями. Унаслідок цього щонайменше 30 людей загинули.

Сирія вирішила направити в регіон свої війська для відновлення порядку. Почалися сутички між сирійськими військовими і друзами.

Після цього Ізраїль заступився за друзьку меншину в Сирії. По будівлі сирійського Генштабу в Дамаску було завдано ракетних ударів.

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Ізраїль Війна в Сирії Дамаск Ракетний удар
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