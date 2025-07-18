Ізраїль обстрілює місто Сувейда в Сирії, арабські племена зчинили повстання

Армія Ізраїлю знову обстрілює з повітря місто Ес-Сувейда на південному заході Сирії. Арабські племена оголосили повстання проти друзького ополчення аль-Хіджрі і беруть під контроль місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel.

За даними сирійських ЗМІ, удари Ізраїлю є першими по цих районах після того, як сирійські урядові війська вранці 17 липня відступили з регіону після сутичок з місцевими бойовиками.

Сирійське державне агентство SANA повідомляє, що "ізраїльські окупаційні літаки здійснили наліт на околиці міста Сувейда".

Повстання арабських племен

Тим часом як повідомляє видання Clash Report, у регіоні почалося повстання десятків сирійських племен, зокрема бедуїнів, проти друзького ополчення аль-Хіджрі, яких підтримує Ізраїль. Причиною стали нібито звірства бойовиків проти арабських племен і населення.

41 сирійське арабське плем'я, включно з Акіда, Баггара, Шаммар і Тай, оголосили повну мобілізацію проти ополчення аль-Хіджрі. Вони заявили про намір звільнити Сувейду від окупації та захистити територіальну цілісність Сирії.

"Сувейдою шириться хаос, оскільки підтримувані Ізраїлем сили аль-Хіджрі відступають до околиць району Аль-Канавата", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що озброєні сили арабських племен захоплюють території на заході сільської місцевості Сувейда та вже досягли в'їзду до міста.