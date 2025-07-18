Совбез ООН провел заседание из-за военной эскалации в Сирии

Темой встречи 17 июля стали вооруженные столкновения в провинции Эс-Сувейда на юге страны и ряд авиаударов Израиля по военным объектам и стратегическим целям в Дамаске.

Помощник генсекретаря ООН по вопросам Ближнего Востока, Азии и Тихоокеанского региона Халед Хиари подтвердил осуждение генеральным секретарем Антониу Гутеррешем "любого насилия против мирного населения, в том числе всех действий, разжигающих межрелигиозную вражду и лишающих сирийский народ шанса на мир после 14 лет жестокого конфликта".

"Столкновения между друзами и силами национальной безопасности, а также израильские атаки, ставят под угрозу путь Сирии к мирному и инклюзивному политическому переходу", - сказал Хиари.

Он также отметил, что безопасность и стабильность в провинции Эс-Сувейда и в целом в Сирии после изгнания диктатора Башара Асада, можно обеспечить только через настоящее национальное примирение "с участием всех сторон разнообразного сирийского общества".

Министр иностранных дел Греции Георгос Герапетритис во время заседания решительно осудил все нападения на мирных жителей и религиозные объекты в Сирии.

В частности, он раскритиковал недавние атаки на греко-католическую церковь Святого Михаила в Саваре и теракт вблизи православной церкви Святого Ильи.

"Это еще раз освещает вызовы, стоящие перед христианской общиной в Сирии, и необходимость полной защиты всех этнических и религиозных групп в объединенной Сирии", - сказал Герапетритис.

По его мнению, расследование фактов насилия в Сирии должно быть прозрачным, быстрым и соответствовать международным стандартам.

Так он прокомментировал заявление переходной администрации Сирии о достижении перемирия с друзами и обещание привлечь виновных к ответственности.