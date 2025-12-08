Радбез ООН проведе у вівторок засідання щодо України, - ЗМІ

Цього тижня у вівторок, 9 грудня, Рада безпеки ООН проведе відкрите засідання на тему України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на APA .

Також варто зазначити, що в грудні Словенія головує в Радбезі.

За наявною інформацією, ініціативу проведення зустрічі підтримали Данія, Франція, Британія, Греція та Південна Корея на основі національного звернення Словенії.

Як заявили у прес-службі постійного представництва Словенії при ООН, засідання розпочнеться о 10:00 за місцевим часом (о 17:00 за київським).

Мирний план США і рішення Генасамблеї ООН

Нагадаємо, у листопаді США представили Україні новий мирний план щодо завершення війни. У початковому вигляді документ налічував 28 пунктів і був вигідний Росії.

З цієї причини 21 листопада заступниця постпреда України при ООН Христина Гайовишин заявила, що Україна готова до переговорів щодо завершення війни, але має "червоні лінії", які є чіткими і непорушними.

Зокрема, вона сказала, що Україна ніколи не визнає окуповані території "російськими", не погодиться на обмеження права на самооборону і не приміряє обмежень у виборі союзів і блоків.

Крім того, Гайовишин укотре закликала Радбез ООН ухвалити резолюцію про повне, негайне та безумовне припинення вогню.

Варто додати, що після отримання початкового плану Україна і США вже понад два тижні проводять консультації, щоб доопрацювати документ і зробити його більш вигідним для Києва.

Учора президент України Володимир Зеленський заявив, що секретар РНБО Рустем Умеров і начальник Генштабу ЗСУ Андрій Гнатов, які вели переговори, уже перебувають на шляху до Європи. Глава держави очікує від них доповідь щодо мирного плану, перемовин США і РФ у Москві, та інформацію, які пункти американці готові модернізувати.

До слова, днями ми писали, що Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від Росії негайно повернути в Україну всіх незаконно депортованих українських дітей.