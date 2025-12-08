ua en ru
Совбез ООН проведет во вторник заседание по Украине, - СМИ

Понедельник 08 декабря 2025 05:58
Совбез ООН проведет во вторник заседание по Украине, - СМИ Фото: конкретно тема засідання щодо України поки невідома (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

На этой неделе во вторник, 9 декабря, Совет безопасности ООН проведет открытое заседание по теме Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на APA.

Как заявили в пресс-службе постоянного представительства Словении при ООН, заседание начнется в 10:00 по местному времени (в 17:00 по киевскому).

По имеющейся информации, инициативу проведения встречи поддержали Дания, Франция, Британия, Греция и Южная Корея на основе национального обращения Словении.

Также стоит отметить, что в декабре Словения председательствует в Совбезе.

Мирный план США и решение Генассмблеи ООН

Напомним, в ноябре США представили Украине новый мирный план по завершению войны. В пероначальном виде документ насчитывал 28 пунктов и был выгоден России.

По этой причине 21 ноября заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что Украина готова к переговорам по завершению войны, но имеет "красные линии", которые являются четкими и незыблемыми.

В частности, она сказала, что Украина никогда не признает оккупированные территории "российскими", не согласится на ограничение права на самооборону и не пример ограничения в выборе союзов и блоков.

Кроме того, Гайовишин в очередной раз призвала Совбез ООН принять резолюцию о полном, немедленном и безусловном прекращении огня.

Стоит добавить, что после получения первоначального плана Украина и США уже более двух недель проводят консультации, чтобы доработать документ и сделать его более выгодным для Киева.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, которые вели переговоры, уже находятся на пути в Европу. Глава государства ожидает от них доклад по мирному плану, переговоров США и РФ в Москве, и информацию, какие пункты американцы готовы модернизировать.

К слову, на днях мы писали, что Генассмблея ООН приняла резолюцию, которая требует от России немедленно вернуть в Украину всех незаконно депортированных украинских детей.

