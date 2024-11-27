Радбез ООН проведе екстрене засідання через останні обстріли Росії по Україні

Сьогодні, 27 листопада, Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй (ООН) збереться на екстрене засідання через останні атаки Російської Федерації (РФ) на критичну інфраструктуру України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт представника України при ООН Сергія Кислиці.

Засідання відбудеться о 17:00 за київським часом.

"... з асідання Радбезу ООН, яке скликається у відповідь на звернення України у звʼязку з триваючими злочинними обстрілами агресором критичної інфраструктури в Україні", - написав представник України при ООН.

Як пишуть ЗМІ, під час засідання також порушуватиметься питання запуску Росією по Дніпру нової балістичної ракети 21 листопада.

Обстріли України

З початком повномасштабної війни Росія регулярно завдає ударів по українських містах і селах, спричиняючи руйнування критичної інфраструктури та жертви серед мирного населення. Для атак окупанти використовують широкий арсенал зброї, включаючи ракетні комплекси, артилерію, безпілотники та авіацію.

У ніч на 27 листопада російські війська здійснили масовану атаку за допомогою 89 ударних дронів, серед яких іранські Shahed та апарати невстановленого типу. Завдяки діям протиповітряної оборони (ППО) було знищено 36 безпілотників.