Совбез ООН проведет экстренное заседание из-за последних обстрелов России по Украине

Сегодня, 27 ноября, Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) соберется на экстренное заседание из-за последних атак Российской Федерации (РФ) на критическую инфраструктуру Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт представителя Украины при ООН Сергея Кислицы.

Заседание состоится в 17:00 по киевскому времени.

"... заседание Совбеза ООН, которое созывается в ответ на обращение Украины в связи с продолжающимися преступными обстрелами агрессором критической инфраструктуры в Украине", - написал представитель Украины при ООН.

Как пишут СМИ, во время заседания также будет подниматься вопрос запуска Россией по Днепру новой баллистической ракеты 21 ноября.

Обстрелы Украины

С началом полномасштабной войны Россия регулярно наносит удары по украинским городам и селам, вызывая разрушение критической инфраструктуры и жертвы среди мирного населения. Для атак оккупанты используют широкий арсенал оружия, включая ракетные комплексы, артиллерию, беспилотники и авиацию.

В ночь на 27 ноября российские войска осуществили массированную атаку с помощью 89 ударных дронов, среди которых иранские Shahed и аппараты неустановленного типа. Благодаря действиям противовоздушной обороны (ПВО) было уничтожено 36 беспилотников.