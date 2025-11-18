Радбез ООН підтримав резолюцію Трампа про мир у Газі, але ХАМАС проти

Радбез ООН ухвалив у понеділок резолюцію США, яка схвалює план президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Газі та дозволяє створити міжнародні стабілізаційні сили для анклаву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Важливо нагадати, що в жовтні Ізраїль і ХАМАС узгодили першу фазу мирного плану Трампа щодо Гази, а саме - припинення вогню у дворічній війні та угоду про звільнення заручників.

Однак Reuters уточнює, що резолюція ООН вважається життєво важливою "для легітимації перехідного органу управління і заспокоєння країн, які розглядають можливість відправки військ у Газу".

Що сказано в документі

У тексті резолюції йдеться про те, що країни-члени ООН можуть брати участь у роботі Ради миру під головуванням Трампа, яку задумано як перехідний орган влади, що відповідає за відновлення та економічне відродження Гази.

Також резолюція санкціонує створення міжнародних стабілізаційних сил, які забезпечать процес демілітаризації Гази, включно з виведенням з експлуатації озброєння і знищенням військової інфраструктури.

Як відреагував ХАМАС та Ізраїль

Після ухвалення резолюції угруповання ХАМАС опублікувало заяву, в якій знову підтвердило, що не буде роззброюватися.

Там додали, що їхня боротьба з Ізраїлем є законним опором, що потенційно може нацькувати їхнє угруповання на міжнародні сили, санкціоновані резолюцією.

"Резолюція нав'язує Сектору Газа механізм міжнародної опіки, який наш народ і його фракції відкидають", - йдеться в заяві ХАМАС.

Також Reuters зазначає, що документ викликав суперечки і в Ізраїлі. У резолюції згадується майбутня можливість створення державності для палестинців.

Що говорять у США та РФ

Посол США в ООН Майк Волтц заявив, що резолюція, яка містить план Трампа з 20 пунктів, "намічає можливий шлях до самовизначення палестинців... де ракети поступляться місцем оливковим гілкам і з'явиться шанс домовитися про політичний горизонт".

"Це послабить владу ХАМАС, забезпечить звільнення Гази від тіні терору, її процвітання і безпеку", - сказав Волтц перед голосуванням.

Водночас РФ, яка має право вето в Радбезі ООН, раніше заявила про можливу незгоду з резолюцією. Однак російська сторона все ж утрималася під час голосування, що дало змогу резолюції бути ухваленою.

Reuters додало, що посли РФ і Китаю в ООН, які теж утрималися, сказали, що резолюція не дає ООН чіткої ролі в майбутньому Гази.

"По суті, Радбез дає своє благословення ініціативі США на основі обіцянок Вашингтона, передаючи повний контроль над сектором Гази Раді миру і МСБ (міжнародним стабілізаційним силам - ред.), про модальності яких ми поки що нічого не знаємо", - заявив посол РФ Василь Небензя Радбезу після голосування.

Палестинська адміністрація виступила із заявою, вітаючи резолюцію, і заявила про свою готовність брати участь у її реалізації.

Сам президент США Дональд Трамп назвав голосування "моментом воістину історичного масштабу".

"Найближчими тижнями будуть оголошені члени ради директорів і зроблено безліч інших цікавих оголошень", - написав він у соцмережах.