Главная » Новости » В мире

Совбез ООН поддержал резолюцию Трампа о мире в Газе, но ХАМАС против

Вторник 18 ноября 2025 05:07
Совбез ООН поддержал резолюцию Трампа о мире в Газе, но ХАМАС против Фото: резолюция ООН считается жизненно важной для реализации плана Трампа (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Совбез ООН принял в понедельник резолюцию США, которая одобряет план президента Дональда Трампа по прекращению войны в Газе и разрешает создать международные стабилизационные силы для анклава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Важно напомнить, что в октябре Израиль и ХАМАС согласовали первую фазу мирного плана Трампа по Газе, а именно - прекращение огня в двухлетней войне и сделка об освобождении заложников.

Однако Reuters уточняет, что резолюция ООН считается жизненно важной "для легитимации переходного органа управления и успокоения стран, которые рассматривают возможность отправки войск в Газу".

Что сказано в документе

В тексте резолюции говорится, что страны-члены ООН могут участвовать в работе Совета мира под председательством Трампа, который задуман как переходной орган власти, отвечающий за восстановление и экономическое возрождение Газы.

Также резолюция санкционирует создание международных стабилизационных сил, которые обеспечат процесс демилитаризации Газы, включая вывод из эксплуатации вооружения и уничтожение военной инфраструктуры.

Как отреагировал ХАМАС и Израиль

После принятия резолюции группировка ХАМАС опубликовала заявление, в котором вновь подтвердила, что не будет разоружаться.

Там добавили, что их борьба с Израилем является законным сопротивлением, что потенциально может натравить их группировку на международные силы, санкционированные резолюцией.

"Резолюция навязывает Сектору Газа механизм международной опеки, который наш народ и его фракции отвергают", - говорится в заявлении ХАМАС.

Также Reuters отмечает, что документ вызвал споры и в Израиле. В резолюции упоминается будущая возможность создания государственности для палестинцев.

Что говорят в США и РФ

Посол США в ООН Майк Уолтц заявил, что резолюция, включающая в себя план Трампа из 20 пунктов, "намечает возможный путь к самоопределению палестинцев... где ракеты уступят место оливковым ветвям и появится шанс договориться о политическом горизонте".

"Это ослабит власть ХАМАС, обеспечит освобождение Газы от тени террора, ее процветание и безопасность", - сказал Уолтц перед голосованием.

В то же время РФ, которая имеет право вето в Совбезе ООН, ранее заявила о возможном несогласии с резолюцией. Однако российская сторона все же воздержалась при голосовании, что позволило резолюции быть принятой.

Reuters добавило, что послы РФ и Китая в ООН, которые тоже воздержались, сказали, что резолюция не дает ООН четкой роли в будущем Газы.

"По сути, Совбез дает свое благословение инициативе США на основе обещаний Вашингтона, передавая полный контроль над сектором Газа Совету мира и МСБ (международным стабилизационным силам - ред.), о модальностях которых мы пока ничего не знаем", — заявил посол РФ Василий Небензя Совбезу после голосования.

Палестинская администрация выступила с заявлением, приветствуя резолюцию, и заявила о своей готовности участвовать в ее реализации.

Сам президент США Дональд Трамп назвал голосование "моментом поистине исторического масштаба".

"В ближайшие недели будут объявлены члены совета директоров и сделано множество других интересных объявлений", - написал он в соцсетях.

Израиль не намерен допускать создание Палестины

Напомним, на днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вновь подтвердил непримиримую позицию по поводу создания палестинского государства, несмотря на перемирие с ХАМАС.

"Наше противодействие созданию палестинского государства где-либо к западу от реки Иордан существует, оно твердо и не изменилось ни на йоту. Я десятилетиями противодействую этим попыткам, и я делаю это, несмотря на внешнее и внутреннее давление", - подчеркнул он.

Также на днях стало известно, что гуманитарная ситуация в Газе продолжает ухудшаться. В частности, Израиль ограничивает доставку продовольствия.

