Ізраїль обмежує доставку продовольства в Газу, - The Guardian

Гуманітарна ситуація в Газі продовжує погіршуватися: з наближенням зими населення стикається з гострим дефіцитом продовольства і товарів першої потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The Guardian .

За даними місії ООН, Ізраїль порушує міжнародне право, продовжуючи блокувати надходження гуманітарної допомоги в сектор Газа.

Заступник генерального комісара UNRWA Наталі Буклі зазначила, що жителі регіону відчувають нестачу їжі та предметів першої потреби, а ситуація погіршується на тлі холодного сезону.

Вона наголосила, що міжнародне співтовариство, включно з ЄС і США, має посилити тиск на уряд Ізраїлю, щоб забезпечити безперешкодне надходження допомоги.

Запаси та доставка допомоги

За словами Буклі, UNRWA має у своєму розпорядженні достатні ресурси - продовольство, намети та інші необхідні товари для комплектації до 6000 вантажівок.

"З наближенням зими та продовженням голоду серед населення, надзвичайно важливо, щоб уся ця допомога була без затримок допущена в Газу. Наші запаси змогли б забезпечити продовольством усе населення протягом приблизно трьох місяців. Але воно знаходиться зовні в Йорданії та Єгипті та не може бути доставлене", - підкреслила вона.

На практиці лише близько половини необхідних щодня 500-600 вантажівок досягають зруйнованої території.

Порушення міжнародного права

Буклі зазначила, що Ізраїль, як окупаційна держава, "не дотримується міжнародного гуманітарного права та міжнародного права у сфері прав людини", посилаючись на четверту Женевську конвенцію і нещодавню консультативну думку Міжнародного суду.

За її словами, Ізраїль має забезпечити населення окупованої території "необхідними для повсякденного життя товарами". Попри це, дипломатичні відносини з UNRWA розірвано, а агентство звинувачено у зв'язках із ХАМАС.

Роль міжнародної спільноти

Буклі підкреслила, що зараз UNRWA незамінне: "Зараз не час для краху UNRWA. Ми незамінні, тому що ніхто не може взяти на себе наші обов'язки".

У Брюсселі вона обговорювала з представниками ЄС дефіцит фінансування агентства в розмірі 200 млн доларів до березня і необхідність морального тиску на Ізраїль для просування мирного процесу.

"Єдина причина, чому ми тут, - це колективна нездатність міжнародного товариства знайти політичне рішення цього конфлікту", - додала Буклі.