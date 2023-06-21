Німеччина надасть Україні гуманітарну допомогу на сотні мільйонів євро

Німеччина виділить для України 381 млн євро допомоги. Гроші підуть на гуманітарні потреби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок на Конференції з відбудови України у Лондоні.

"Німеччина розширяє підтримку України в гуманітарній галузі. Ми надаємо 381 млн євро гуманітарної допомоги у 2023 році. Ми говоримо про генератори, продукти харчування, палатки тощо", - сказала глава МЗС.

За її словами, також Німеччина буде продовжуватиме надавати допомогу Україні щодо розмінування.

Бербок нагадала, що Німеччина вже надала 16,8 млрд євро підтримки Україні, включаючи військову допомогу.

Конференції з відбудови України

Сьогодні у Лондоні стартувала Конференції з відбудови України. Мета заходу - залучення міжнародних інвестицій для відновлення України після російського вторгнення.

Декілька країн вже анонсували про виділення фінансової допомоги Україні. Зокрема, Британія заявила, що надасть 3 млрд доларів, а США анонсували фінансовий пакет на 1,3 млрд доларів. Гроші від Вашингтону підуть на відновлення енергосистеми та інфраструктури України.

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