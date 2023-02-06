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Рада звільнила імпортні коптери, тепловізори та рації від податків

Фото: Рада ухвалила закон про звільнення коптери, тепловізорі та рацій від податків  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила в цілому два законопроекти про звільнення від ПДВ та мита: коптерів, тепловізорів, коліматорів, рацій та приладів нічного бачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата України Ярослава Железняка в Telegram.

"Також додали можливість експрес-відправок та зняли всі бюрократичні обмеження по імпорту цих важливих для нашої оборони товарів", - повідомив він.

За його даними законопроект N8360 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння ввезенню на територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів" підтримали 331 депутатів.

Законопроект N8361-д "Про внесення зміни до Митного кодексу України щодо сприяння ввезенню на митну територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів" підтримали 326 депутатів.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року в Україні звільнили від мита і ПДВ "Старлінки" та генератори.

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