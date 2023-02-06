Рада звільнила імпортні коптери, тепловізори та рації від податків

"Також додали можливість експрес-відправок та зняли всі бюрократичні обмеження по імпорту цих важливих для нашої оборони товарів", - повідомив він.

За його даними законопроект N8360 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння ввезенню на територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів" підтримали 331 депутатів.

Законопроект N8361-д "Про внесення зміни до Митного кодексу України щодо сприяння ввезенню на митну територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів" підтримали 326 депутатів.