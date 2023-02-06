Рада освободила импортные коптеры, тепловизоры и рации от налогов

"Также добавили возможность экспресс-отправок и сняли все бюрократические ограничения по импорту этих важных для нашей обороны товаров", - сообщил он.

По его данным, законопроект N8360 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о содействии ввозу на территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и некоторых других товаров" поддержали 331 депутатов.

Законопроект N8361-д "О внесении изменения в Таможенный кодекс Украины о содействии ввозу на таможенную территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и некоторых других товаров" поддержали 326 депутатов.