RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Рада освободила импортные коптеры, тепловизоры и рации от налогов

Фото: Рада приняла закон об освобождении коптеров, тепловизоров и раций от налогов  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла в целом два законопроекта об освобождении от НДС и пошлины: коптеров, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Украины Ярослава Железняка в Telegram.

"Также добавили возможность экспресс-отправок и сняли все бюрократические ограничения по импорту этих важных для нашей обороны товаров", - сообщил он.

По его данным, законопроект N8360 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о содействии ввозу на территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и некоторых других товаров" поддержали 331 депутатов.

Законопроект N8361-д "О внесении изменения в Таможенный кодекс Украины о содействии ввозу на таможенную территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и некоторых других товаров" поддержали 326 депутатов.

Напомним, в конце 2022 года в Украине освободили от пошлины и НДС "Старлинки" и генераторы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная радаНалоги