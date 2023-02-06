ua ru
Пн, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рада звільнила імпортні коптери, тепловізори та рації від податків

Новость на русском →
Україна, Понеділок 06 лютого 2023 15:04
Рада звільнила імпортні коптери, тепловізори та рації від податків Фото: Рада ухвалила закон про звільнення коптери, тепловізорі та рацій від податків  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Верховна рада ухвалила в цілому два законопроекти про звільнення від ПДВ та мита: коптерів, тепловізорів, коліматорів, рацій та приладів нічного бачення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата України Ярослава Железняка в Telegram.

"Також додали можливість експрес-відправок та зняли всі бюрократичні обмеження по імпорту цих важливих для нашої оборони товарів", - повідомив він.

За його даними законопроект N8360 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо сприяння ввезенню на територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів" підтримали 331 депутатів.

Законопроект N8361-д "Про внесення зміни до Митного кодексу України щодо сприяння ввезенню на митну територію України безпілотних літальних апаратів та деяких інших товарів" підтримали 326 депутатів.

Нагадаємо, наприкінці 2022 року в Україні звільнили від мита і ПДВ "Старлінки" та генератори.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада Податки
NEWS
В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти
В Україні продовжать воєнний стан та мобілізацію: Зеленський вніс до Ради законопроекти
DAILY
Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Заборона на бензин та дизель. Як нові санкції Заходу вдарять по Росії