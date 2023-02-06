ua ru
Пн, 06 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Рада освободила импортные коптеры, тепловизоры и рации от налогов

Новина українською →
Украина, Понедельник 06 февраля 2023 15:04
Рада освободила импортные коптеры, тепловизоры и рации от налогов Фото: Рада приняла закон об освобождении коптеров, тепловизоров и раций от налогов  (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла в целом два законопроекта об освобождении от НДС и пошлины: коптеров, тепловизоров, коллиматоров, раций и приборов ночного видения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Украины Ярослава Железняка в Telegram.

"Также добавили возможность экспресс-отправок и сняли все бюрократические ограничения по импорту этих важных для нашей обороны товаров", - сообщил он.

По его данным, законопроект N8360 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о содействии ввозу на территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и некоторых других товаров" поддержали 331 депутатов.

Законопроект N8361-д "О внесении изменения в Таможенный кодекс Украины о содействии ввозу на таможенную территорию Украины беспилотных летательных аппаратов и некоторых других товаров" поддержали 326 депутатов.

Напомним, в конце 2022 года в Украине освободили от пошлины и НДС "Старлинки" и генераторы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Верховная рада Налоги
NEWS
В Украине продлят военное положение и мобилизацию: Зеленский внес в Раду законопроекты
В Украине продлят военное положение и мобилизацию: Зеленский внес в Раду законопроекты
DAILY
Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Запрет на бензин и дизель. Как новые санкции Запада ударят по России