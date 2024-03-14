Шуляк про звернення Ради до Заходу: результати "виборів" в окупації не можуть бути визнані легітимними

Верховна рада звернулася до урядів та парламентів іноземних держав, міжнародних організацій, парламентських асамблей у зв’язку з проведенням Російською Федерацією "президентських виборів" на тимчасово окупованій території України. Відповідну заяву підтримали 282 парламентарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"15-17 березня 2024 року держава-агресор вкотре, нехтуючи загальновизнаними нормами та принципами міжнародного права, планує провести "вибори" президента на тимчасово окупованих територіях України. Такі дії РФ є порушенням ключових міжнародних документів, на яких побудована уся сучасна архітектура світового правопорядку», - зазначила Олена Шуляк.

Народна депутатка наголосила, що результати "виборів" на ТОТ України апріорі не можуть бути визнані легітимними.

"Відсутність жодних юридичних наслідків цих виборів є підставою для невизнання обраного в такий спосіб президента російської федерації, у тому числі його правосуб’єктності в міжнародних відносинах. Посилення санкційного тиску на рф та застосування обмежувальних заходів стосовно посадовців і всіх причетних до організації та проведення виборів", має стати адекватною реакцією світу на їх проведення", - наголосила Шуляк.

Також вона додала, що партнери України мають консолідувати зусилля для надання необхідної військової допомоги Україні.

"Сьогодні важлива допомога Силам безпеки та оборони України для посилення наших оборонних спроможностей та сприяння відновленню територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних державних кордонів. Тому закликаємо наших партнерів долучитися до реалізації Формули миру президента України, яка виключає будь-які компроміси щодо нашого суверенітету та територіальної цілісності", - резюмувала Шуляк.

Псевдовибори на території Росії

Нагадаємо, Кремль цього тижня проводить так звані вибори президента РФ. Їх проводять у тому числі на тимчасово окупованих територіях України.

Детальніше читайте в матеріалі РБК-Україна "Вибори без вибору. Як Путін влаштував собі новий термін та на що чекати після його "перемоги".