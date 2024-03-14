Шуляк об обращении Рады к Западу: результаты "выборов" в оккупации не могут быть признаны легитимными

Верховная рада обратилась к правительствам и парламентам иностранных государств, международным организациям, парламентским ассамблеям в связи с проведением Российской Федерацией "президентских выборов" на временно оккупированной территории Украины. Соответствующее заявление поддержали 282 парламентария.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

"15-17 марта 2024 года государство-агрессор в очередной раз, пренебрегая общепризнанными нормами и принципами международного права, планирует провести "выборы" президента на временно оккупированных территориях Украины. Такие действия РФ являются нарушением ключевых международных документов, на которых построена вся современная архитектура мирового правопорядка", - отметила Елена Шуляк.

Народная депутат подчеркнула, что результаты "выборов" на ВОТ Украины априори не могут быть признаны легитимными.

"Отсутствие никаких юридических последствий этих выборов является основанием для непризнания избранного таким образом президента российской федерации, в том числе его правосубъектности в международных отношениях. Усиление санкционного давления на РФ и применение ограничительных мер в отношении должностных лиц и всех причастных к организации и проведению выборов должно стать адекватной реакцией мира на их проведение", - подчеркнула Шуляк.

Также она добавила, что партнеры Украины должны консолидировать усилия по оказанию необходимой военной помощи Украине.

"Сегодня важна помощь Силам безопасности и обороны Украины для усиления наших оборонных способностей и содействия восстановлению территориальной целостности Украины в пределах международно признанных государственных границ. Поэтому призываем наших партнеров присоединиться к реализации Формулы мира президента Украины, которая исключает любые компромиссы по нашему суверенитету и целостности", - резюмировала Шуляк.

Псевдовыборы на территории России

Напомним, Кремль на этой неделе проводит так называемые выборы президента РФ. Их проводят в том числе на временно оккупированных территориях Украины.

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