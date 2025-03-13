Рада зробила послаблення для ухилянтів: які умови

Верховна Рада внесла зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо мобілізації. Тепер 6 мільйонів військовозобов'язаних, які досі не уточнили свої дані, зможуть зробити це і заплатити штраф 8500 гривень через "Резерв+".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними проєкт №12093 підтримало 240 депутатів.

Також до другого читання текст законопроєкту доповнено нормою, згідно з якою від адміністративної відповідальності звільняються люди, які добровільно вступили на військову службу.

Як зазначається в пояснювальній записці, протягом 2024 року понад 6 мільйонів військовозобов'язаних громадян не уточнили свої персональні дані. Вони мали зробити це через "Резерв+", ЦНАП або в ТЦК.

Неуточнення персональних даних є адміністративним правопорушенням, за яке передбачено адміністративне стягнення - штраф у розмірі від 17 000 гривень до 25 500 гривень.

Ключова проблема, яку пропонується розв'язати - надати можливість призовникам, військовозобов'язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК та СП для уточнення персональних даних, сплативши при цьому за вчинене адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50% від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру.

Зміни нададуть можливість громадянам, які не уточнили дані без поважних причин, сплатити 50% від мінімальної санкції статті (8500 гривень) шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення стягнення через "Резерв+".

Оновлення даних

Нагадаємо, у травні 2024 року набув чинності новий закон про мобілізацію, за яким усі військовозобов'язані мають оновити свої дані протягом 60 днів до 16 липня. Це можна було зробити в ТЦК або ЦНАПах, а також через застосунок "Резерв+". За інформацією на початок липня 2024 року, дані оновили близько 2,5 млн осіб, зокрема 2 млн осіб зробили це через "Резерв+".

Як заявив депутат Дмитро Наталуха з фракції "Слуга народу" в липні 2024 року, в Україні налічувалося близько 11,1 млн чоловіків від 25 до 60 років, які потенційно підлягають мобілізації.