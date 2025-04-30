Рада зняла важливу заборону з використання громадського транспорта: про що йдеться

"30 квітня Рада підтримала надзвичайно важливе рішення - законопроєкт №12177-1, який дозволяє офіційно використовувати громадський транспорт, отриманий у вигляді гуманітарної допомоги", - розповів він, добавши, що "за" проголосували 278 нардепів.

Чому цей закон важливий

Кулеба навів статистику - за два роки повномасштабної війни майже 90 громад отримали понад 800 одиниць автобусів, десятки трамваї та тролейбусів, загалом більше тисячі одиниць транспорту.

"Часто це єдина можливість налагодити зв’язок між селами, відновити шкільний маршрут чи довезти людей до лікарні. Але весь цей час був бар’єр: не було законної можливості використовувати цей транспорт для перевезень. І сьогодні ми цей бар’єр прибрали", - констатував представник уряду.

Що змінює закон:

дозволяє його офіційне використання комунальними підприємствами;

захищає від ризиків юридичної невизначеності.

Що це означає на практиці

Як пояснив нардеп Олексій Гончаренко, наразі гуманітарну допомогу можуть отримувати лише неприбуткові організації. Але всі міські комунальні перевізники (КП), які возять пасажирів, юридично вважаються прибутковими.

"Через це навіть транспорт, переданий іноземними партнерами як допомога, не може виїхати на маршрути - і буквально іржавіє в депо", - розповів він.

За словами нардепа, це реальна проблема.

"Можу сказати про Одесу, де десятки автобусів стоять на майданчику, тому що юридично їх не можна використовувати", - констатував він.

Відповідно новий закон розблоковує гуманітарну допомогу для транспорту.