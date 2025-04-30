Рада сняла важный запрет по использованию общественного транспорта: о чем идет речь

Верховная Рада разрешила использовать гуманитарные автобусы, трамваи и троллейбусы как общественный транспорт. До этого они простаивали в депо, потому что подобное применение было под запретом.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра Украины Алексея Кулебы, заявление нардепа Алексея Гончаренко.
"30 апреля Рада поддержала чрезвычайно важное решение - законопроект №12177-1, который позволяет официально использовать общественный транспорт, полученный в виде гуманитарной помощи", - рассказал он, добавив, что "за" проголосовали 278 нардепов.
Кулеба привел статистику - за два года полномасштабной войны почти 90 общин получили более 800 единиц автобусов, десятки трамваев и троллейбусов, всего более тысячи единиц транспорта.
"Часто это единственная возможность наладить связь между селами, восстановить школьный маршрут или довезти людей в больницу. Но все это время был барьер: не было законной возможности использовать этот транспорт для перевозок. И сегодня мы этот барьер убрали", - констатировал представитель правительства.
Что меняет закон:
Как пояснил нардеп Алексей Гончаренко, сейчас гуманитарную помощь могут получать только неприбыльные организации. Но все городские коммунальные перевозчики (КП), которые возят пассажиров, юридически считаются прибыльными.
"Из-за этого даже транспорт, переданный иностранными партнерами в качестве помощи, не может выехать на маршруты - и буквально ржавеет в депо", - рассказал он.
По словам нардепа, это реальная проблема.
"Могу сказать об Одессе, где десятки автобусов стоят на площадке, потому что юридически их нельзя использовать", - констатировал он.
Соответственно новый закон разблокирует гуманитарную помощь для транспорта.
Как сообщалось ранее, в январе президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, касающийся рынка торговли подержанными автомобилями. Он освобождает продавцов от обязанности перерегистрировать авто и ставить на учет.
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