В Україні спростили торгівлю вживаними авто: Зеленський підписав закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо дерегуляції та детінізації ринку торгівлі вживаними автомобілями. Він звільняє продавців від обов'язку перереєстровувати авто та ставити на облік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідний законопроєкт .

Зазначається, що закон стане запорукою для виведення з тіні ринку та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки.

Згідно з документом, продавці вживаних авто та їх частин звільняються від обов’язку:

Нагадаємо, 17 грудня Верховна Рада ухвалила закон щодо спрощення торгівлі вживаними авто. Автодилерам не потрібно буде ставити їх на облік в процесі перепродажу.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, починаючи з 2010 року, суб’єкти господарювання, які здійснюють торгівлю вживаними транспортними засобами, позбавлені можливості скуповувати вживані автомобілі, з метою їх подальшого перепродажу кінцевому споживачу, без державної реєстрації на себе.

Вони зобов’язані обліковувати цей автомобіль не як товар для подальшого перепродажу, а як основний засіб для власного використання. Зазначена процедура передбачає обов’язкову державну реєстрацію суб’єктом господарювання придбаного автомобіля на себе, перш ніж мати можливість його перепродати кінцевому споживачу.

Відтак на практиці суб’єкти господарювання, які скуповують вживані транспортні засоби для їх подальшого продажу кінцевим споживачам, вимушені двічі перереєстровувати товарні автомобілі в сервісних центрах МВС: спочатку на себе, а потім на кінцевого споживача.

Крім того, при викупі автомобіля отримується довідка про взяття транспортного засобу на військовий облік, а при продажу автомобіля кінцевому споживачу отримується довідка про зняття автомобіля з військового обліку.

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