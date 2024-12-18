Рада знову проголосує за відкликання Бойка з Комітету з питань прав людини

Сьогодні, 18 грудня, на засіданні Рада не змогла відкликати Бойка з посади члена Комітету ВРУ з питань прав людини. "За" проголосували 217 народних депутатів з 226 необхідних. Проти виступили три депутати, а ще 52 не голосували зовсім.

Як проголосувала Рада:

Слуга народу - 166 нардепів;

Європейська солідарність - 17;

Батьківщина - 7;

Платформа за життя - 0;

Голос - 12;

Відновлення - 0;

За майбутнє - 4;

Довіра - 4;

Позафракційні - 7.

За словами Арахамії, парламент повернеться до питання відкликання Бойка з Комітету ВРУ з питань прав людини.

"Ми до цього питання обов’язково повернемося і вирішимо його остаточно. Проведемо ще раз засідання комітету і повторно винесемо на голосування", - зазначив він.

За словами нардепа Ярослава Железняка, на комітет питання відкликання Бойка винесуть вже завтра, 19 грудня.