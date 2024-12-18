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Рада знову проголосує за відкликання Бойка з Комітету з питань прав людини

Фото: нардеп Юрій Бойко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Верховна Рада повторно проголосує за відкликання голови депутатської групи "Платформа за життя та мир" Юрія Бойка з посади члена Комітету ВРУ з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Перше голосування парламент провалив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамію та нардепа Ярослава Железняка.

Сьогодні, 18 грудня, на засіданні Рада не змогла відкликати Бойка з посади члена Комітету ВРУ з питань прав людини. "За" проголосували 217 народних депутатів з 226 необхідних. Проти виступили три депутати, а ще 52 не голосували зовсім.

Як проголосувала Рада:

  • Слуга народу - 166 нардепів;
  • Європейська солідарність - 17;
  • Батьківщина - 7;
  • Платформа за життя - 0;
  • Голос - 12;
  • Відновлення - 0;
  • За майбутнє - 4;
  • Довіра - 4;
  • Позафракційні - 7.

За словами Арахамії, парламент повернеться до питання відкликання Бойка з Комітету ВРУ з питань прав людини.

"Ми до цього питання обов’язково повернемося і вирішимо його остаточно. Проведемо ще раз засідання комітету і повторно винесемо на голосування", - зазначив він.

За словами нардепа Ярослава Железняка, на комітет питання відкликання Бойка винесуть вже завтра, 19 грудня.

 

Скандал з Бойком

Нагадаємо, Юрій Бойко є ексспівголовою забороненої проросійської партії ОПЗЖ. Він очолює депутатську групу "Платформа за життя і мир". Вона сформована з колишніх членів ОПЗЖ.

Днями на сторінці Бойка в TikTok з'явилося звернення з проросійськими тезами про нібито "радикалів" і "заборону говорити рідною мовою" в Україні. Як повідомили джерела РБК-Україна, Бойка викликали на допит в СБУ.

Після виклику на допит до СБУ він опублікував відеозвернення, в якому перепросив перед українцями за своє попереднє відео та назвав російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Детальніше про Бойка та скандал з ним - у матеріалі РБК-Україна.

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