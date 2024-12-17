Від проросійських заяв до допиту в СБУ. Головне про скандал із Юрієм Бойком

Історія з проросійськими заявами народного депутата Юрія Бойка набирає обертів. Якими будуть наслідки, поки незрозуміло, але вже ініційовано його відкликання з одного з парламентських комітетів, а сьогодні Бойко прибув на допит до СБУ.

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З чого почався скандал із Бойком

Днями на сторінці Бойка в TikTok з'явилося звернення на фоні полиць з іконами та книгами. На відео нардеп згадує, як кілька років тому у США зносили пам'ятники Христофору Колумбу (вочевидь, мався на увазі інцидент у липні 2020 року в Балтіморі, Меріленд).

За його словами, нібито "українські радикали" взяли той самий курс і почали "зносити пам'ятники, перейменовувати міста, забороняти людям розмовляти рідною мовою, забороняти їм ходити в ту церкву, у яку вони хочуть ходити".

"І сьогодні ми бачимо, що цей рух продовжується, насильство над людьми продовжується. Тому все більше людей підтримують нас - тих, хто виступає проти такого насильства, за єднання в країні, за підтримку людей", - зауважив колишній співголова забороненої ще у 2022 році ОПЗЖ.

Кого саме він мав на увазі під словом "нас", депутат не уточнив. Як і не навів жодних конкретних фактів.

Звернення було записано російською мовою, як і інші відео в його TikTok. Примітно, що ролики на цьому акаунті почали з'являтися в листопаді, загалом доступно 14 відео, як правило, на теми мови, церкви і з критикою чинної влади. Зі сторони все це може здатися підготовкою політика до передвиборчої кампанії.

Як на заяви Бойка реагують в Україні

Заява Бойка спровокувала гостру реакцію, причому не тільки серед користувачів соціальних мереж. Глава Офісу президента Андрій Єрмак побачив у ній поширення кремлівських наративів.

"Деякі політики забувають, що саме захист України і перемога над Росією, а не поширення російських наративів, є ключовою метою зараз", - написав він у Telegram.

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зауважив, що доволі дивно чути від Бойка в 2024 році слова про "радикалів", мовні заборони, тези про церкву та насильство, які поширюють росіяни, без згадки про Росію.

"Хочу нагадати Бойку, що єдині, хто чинить насильство над українцями - це росіяни. "Шахедами", ракетами, боєприпасами, солдатами. Вони знищують цілі міста. І було б дуже корисно, якби народний депутат (якщо, звісно, він працює в інтересах України), публічно про це постійно нагадував. Утім, бачимо дещо інше. І це відверто, м'яко кажучи, обурює", - наголосив Коваленко.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що не можна говорити про "заборону ходити до церкви", не згадуючи знищення понад 500 храмів рашистами. Як і говорити про знесення пам'ятників, не згадуючи прострелену російськими мародерами голову пам'ятника Шевченку в Бородянці.

"Ну і взагалі, не можна говорити про будь-яке насильство над людьми, не згадуючи Путіна - єдиного, хто винен у всьому цьому", - написав він у Facebook.

На слова Бойка відреагували військові, зокрема заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Максим Жорін. На його думку, дії депутата є прямим наслідком того, що частина проросійських політиків залишається без покарання. Які "відчули запах виборів і вирішили вилізти на поверхню", додав він.

Видання "Детектор медіа" звертає увагу, що з осені кілька колишніх членів забороненої "Опозиційної платформи - За життя" (ОПЗЖ) стали з'являтися на новому каналі журналістки Лани Шевчук. За останній час на ньому вийшло кілька інтерв'ю на чутливі теми, такі як корупція, бідність, мобілізація і дерусифікація.

Якими можуть бути наслідки для Бойка

Учора колишній нардеп, командувач "Української добровольчої армії" Дмитро Ярош написав у Facebook, що обговорював "активізацію політиків-колаборантів" із головою СБУ Василем Малюком. І той запевнив, що Служба безпеки розбереться з цим питанням.

Вранці 17 грудня від поінформованих джерел РБК-Україна стало відомо, що Юрія Бойка було викликано на допит в СБУ. Повідомлялося, що він прийшов на допит, щоб детально пояснити свої заяви. Чи буде відкрито кримінальну справу на Бойка та чи отримає він підозру, поки невідомо.

Також напередодні голова комітету Верховної Ради з питань свободи слова Ярослав Юрчишин написав у Telegram, що разом із колегами внесе проєкт про відкликання Бойка з посади члена комітету з прав людини на підставі того, що туди його делегувала розформована ОПЗЖ.

"Не може людина, яка розпалює міжетнічну ворожнечу, підігруючи агресору, бути в цьому комітеті... Звичайно, хотілося б викинути її з Ради загалом, але для цього потрібен вирок у кримінальній справі, який набув чинності. Однак усунути його з комітету - повністю в повноваженнях ВРУ", - додав Юрчишин.

Коментуючи можливі наслідки, перший заступник голови комітету з питань регламенту Сергій Євтушок заявив, що стосовно Бойка не можна застосувати дисциплінарні заходи. За його словами, ст. 51 закону про регламент застосовується в разі, коли нардеп висловлюється або порушує норми етики на пленарному засіданні.

"Бойко не висловлювався на пленарному засіданні. Тому застосувати 51 ст. неможливо. Санкція цієї статті передбачає максимальне покарання - це позбавлення (можливості, - ред.) відвідування п'яти пленарних засідань. Але з'явився новий проєкт постанови, яким пропонується відкликати Бойка з посади члена комітету", - зазначив він в ефірі телемарафону.

Євтушок додав, що, якщо рішення про відкликання схвалять, Бойко стане звичайним депутатом без приналежності до будь-якого комітету. Що стосується позбавлення депутатського мандата, наразі такої можливості немає.

"Але, якщо з'явиться підозра, буде проведено досудове розслідування і буде вирок, тоді Верховна Рада, згідно з вироком, позбавить, я впевнений, будь-кого... статусу народного депутата", - підкреслив Євтушок.

На пленарному засіданні 17 грудня парламент 256 голосами "за" доручив терміново розглянути постанову про виключення Бойка з його комітету. Для самого виключення потрібне окреме голосування.

Хто такий Юрій Бойко

Юрій Бойко у Верховній Раді очолює депутатську групу "Платформа за життя і мир". Вона сформована з колишніх членів проросійської ОПЗЖ, яку заборонили на початку повномасштабного вторгнення РФ в 2022 році.

Бойко також є одним із видних представників колишньої команди Віктора Януковича. Був членом проросійської Партії регіонів та Опозиційного блоку, кандидатом на виборах президента у 2024 і 2019 роках. Міністр енергетики та вугільної промисловості у 2006-2007, з 2010 і до 2012 - міністр палива та енергетики, віцепрем'єр в уряді Миколи Азарова у 2012-2014 роках.

Його ім'я пов'язане з так званими "вишками Бойка" - відомою схемою із закупівлею двох бурових платформ за завищеними цінами. Однак суд поки не встановив корупційну складову з його боку.

Партією ОПЗЖ до її заборони керував разом із Вадимом Рабіновичем і Віктором Медведчуком. Перший раніше втік з України, а другого обміняли на українських полонених у вересні 2022 року.

У грудні 2022 року президент Володимир Зеленський у відповідь на петицію просив прем'єр-міністра Дениса Шмигаля вивчити можливість позбавлення Бойка звання Героя України.

Що означає нинішня риторика Бойка

Нинішня риторика Бойка різко контрастує з досить виваженою позицією, яку він зайняв від початку повномасштабного вторгнення РФ. Він і члени його депутатської групи намагалися не провокувати скандалів і співпрацювали з владою під час ключових голосувань у Верховній Раді.

Появу Бойка в публічному просторі з такими меседжами можна розглядати як підготовку до початку передвиборчої кампанії, вважає голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

"Це головний мотив, один з індикаторів того, що у нас значна частина політиків живе в очікуванні майбутніх парламентських виборів. Для них війна вже закінчилася. Я б сказав, зараз у Верховній Раді вирує електоральна лихоманка", - розповів він YouTube-каналу РБК-Україна.

Але оскільки йдеться саме про Бойка, це індикатор ще одного процесу. Політик представляє колишню ОПЗЖ і те, що він нагадав про себе риторикою, яка схожа на кремлівську, говорить про те, що політик забув, що зараз не 2021 рік.

На думку Фесенка, імовірно, Бойко думає, що ці теми обговорюватимуть на майбутніх мирних переговорах із Росією. І думає, що Дональд Трамп вимагатиме від України піти на деякі поступки. Наприклад, коли в рамках "вимог про денацифікацію" РФ просуватиме офіційний статус російської мови в Україні, реабілітацію проросійських сил, скасування заборони Московського патріархату і радянської символіки.

"Це схоже на багатоходівку. Перший хід робить Бойко, потім Росія на переговорах зможе на це послатися. Не дай Боже, з Бойком щось трапиться, вони скажуть про переслідування політичних сил, які захищають російськомовних. І безумовно результати переговорів хоча б відносно Бойко зможе використати в подальшій своїй передвиборчій кампанії", - зазначив політолог.

Не виключено, що, якщо навколо заяв Бойка буде багато емоцій і до них буде прикута більша увага, СБУ і Держбюро розслідувань можуть проявити ще більший інтерес до його зв'язків і діяльності, вважає Фесенко.

"Мені здається, рано він зробив висновок, що можна повертатися в старі для нього добрі часи. Тож це і про вибори, і про втрату страху одним із колишніх лідерів ОПЗЖ", - додав співрозмовник.

При підготовці тексту використовувалися: відео Юрія Бойка на сторінці в TikTok, соціальні мережі глави Офісу президента Андрія Єрмака, спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука та інших політиків, інформація від джерел РБК-Україна, коментар глави Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка для YouTube-каналу РБК-Україна.