Рада снова проголосует за отзыв Бойко из Комитета по вопросам прав человека

Верховная Рада повторно проголосует за отзыв главы депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" Юрия Бойко с должности члена Комитета ВРУ по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Первое голосование парламент провалил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию и нардепа Ярослава Железняка.
Сегодня, 18 декабря, на заседании Рада не смогла отозвать Бойко с поста члена Комитета ВРУ по вопросам прав человека. "За" проголосовали 217 народных депутатов из 226 необходимых. Против выступили три депутата, а еще 52 не голосовали вовсе.
Как проголосовала Рада:
По словам Арахамии, парламент вернется к вопросу отзыва Бойко из Комитета ВРУ по вопросам прав человека.
"Мы к этому вопросу обязательно вернемся и решим его окончательно. Проведем еще раз заседание комитета и повторно вынесем на голосование", - отметил он.
По словам нардепа Ярослава Железняка, на комитет вопрос отзыва Бойко вынесут уже завтра, 19 декабря.
Напомним, Юрий Бойко является экс-сопредседателем запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ. Он возглавляет депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". Она сформирована из бывших членов ОПЗЖ.
На днях на странице Бойко в TikTok появилось обращение с пророссийскими тезисами о якобы "радикалах" и "запрете говорить на родном языке" в Украине. Как сообщили источники РБК-Украина, Бойко вызвали на допрос в СБУ.
После вызова на допрос в СБУ он опубликовал видеообращение, в котором извинился перед украинцами за свое предыдущее видео и назвал российского диктатора Владимира Путина военным преступником.
Подробнее о Бойко и скандале с ним - в материале РБК-Украина.
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