Рада снова проголосует за отзыв Бойко из Комитета по вопросам прав человека

Сегодня, 18 декабря, на заседании Рада не смогла отозвать Бойко с поста члена Комитета ВРУ по вопросам прав человека. "За" проголосовали 217 народных депутатов из 226 необходимых. Против выступили три депутата, а еще 52 не голосовали вовсе.

Как проголосовала Рада:

Слуга народа - 166 нардепов;

Европейская солидарность - 17;

Батькивщина - 7;

Платформа за жизнь - 0;

Голос - 12;

Відновлення - 0;

За майбутнє - 4;

Довіра - 4;

Внефракционные - 7.

По словам Арахамии, парламент вернется к вопросу отзыва Бойко из Комитета ВРУ по вопросам прав человека.

"Мы к этому вопросу обязательно вернемся и решим его окончательно. Проведем еще раз заседание комитета и повторно вынесем на голосование", - отметил он.

По словам нардепа Ярослава Железняка, на комитет вопрос отзыва Бойко вынесут уже завтра, 19 декабря.