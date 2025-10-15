UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Трампа Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

Рада знову продовжить воєнний стан і мобілізацію: коли саме

Ілюстративне фото: Рада розгляне продовження мобілізації в Україні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Верховна Рада вже наступного тижня підтримає продовження режиму воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

За його словами, голосування за продовження воєнного стану та мобілізації заплановано на вівторок, 21 жовтня. Таким чином, воєнний стан і мобілізація діятимуть із 5 листопада до лютого 2026 року.

Железняк уточнив, що відповідні законопроєкти президент України Володимир Зеленський внесе в раду в понеділок, 20 жовтня.

Після того, як документи внесуть до парламенту, їх повинен буде розглянути профільний комітет. Потім відбудеться голосування і закони підпишуть спікер ВР і президент.

Варто зауважити, що таким чином український парламент уже в 17-й раз продовжить воєнний стан і мобілізацію.

Воєнний стан і мобілізація

Нагадаємо, з моменту початку повномасштабного вторгнення 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон про загальну мобілізацію і встановила воєнний стан на всій території країни.

У квітні 2024 року було підписано закон, який знизив призовний вік до 25 років і скасував категорію "обмежено придатний" для військовозобов'язаних.

Станом на 2025 рік мобілізацію і воєнний стан було продовжено щонайменше до 5 листопада.

Призову підлягають чоловіки віком від 25 до 60 років, які пройшли медичну комісію, водночас жінки з медичною освітою можуть бути мобілізовані добровільно.

Востаннє Рада продовжувала воєнний стан і мобілізацію 15 липня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна радаВійна в УкраїніМобілізація в Україні