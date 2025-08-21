Рада не змогла відсторонити Безуглу від участі у засіданнях

Що передувало

Після різких висловлювань Безуглої на адресу військового командування, зокрема колишнього головкома Валерія Залужного, група народних депутатів вимагала її звільнення. На тлі цих подій вона оголосила про вихід із фракції "Слуга народу".

Один із найрезонансніших інцидентів за її участю стався в червні цього року. Тоді Мар’яна Безугла насміхалася зі співака й військового Тараса Тополі, звинувативши його у "симуляції служби", а російський удар 23 червня по його квартирі назвала "кармою". Ці слова викликали широкий осуд у суспільстві.

У відповідь Тополя оголосив "збір на психіатра" для Безуглої, на що політик заявила, що перекаже зібрані кошти на дрони-перехоплювачі.