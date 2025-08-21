RU

Рада не смогла отстранить Безуглую от участия в заседаниях

Фото: Рада не смогла отстранить Безуглу от участия в заседаниях (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Верховная Рада не поддержала постановление об отстранении народного депутата Марьяны Безуглой от заседаний парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Украины Ярослава Железняка.

"Верховная Рада провалила голосование по отстранению Марьяны Безуглой от заседаний парламента. За - только 141 депутат, из них 79 "Слуг народа", - заявил Железняк.

Стоит отметить, что Регламентный комитет ВР вчера, 20 августа, только с третьей попытки поддержал постановление об удалении Безуглой с заседания парламента.

В свою очередь Безуглая отреагировала на решение профильного комитета и заявила, что подает в суд "о незаконности решения Регламентного комитета".

 

Что предшествовало

После резких высказываний Безуглой в адрес военного командования, в частности бывшего главкома Валерия Залужного, группа народных депутатов требовала ее увольнения. На фоне этих событий она объявила о выходе из фракции "Слуга народа".

Один из самых резонансных инцидентов с ее участием произошел в июне этого года. Тогда Марьяна Безуглая насмехалась над певцом и военным Тарасом Тополи, обвинив его в "симуляции службы", а российский удар 23 июня по его квартире назвала "кармой". Эти слова вызвали широкое осуждение в обществе.

В ответ Тополя объявил "сбор на психиатра" для Безуглой, на что политик заявила, что переведет собранные средства на дроны-перехватчики.

