Рада не змогла відсторонити Безуглу від участі у засіданнях

Верховна Рада не підтримала постанову про відсторонення народного депутата Марʼяни Безуглої від засідань парламенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram народного депутата України Ярослава Железняка.

Своєю чергою Безугла відреагувала на рішення профільного комітету і заявила, що подає до суду "щодо незаконності рішення Регламентного комітету".

Варто зазначити, що Регламентний комітет ВР вчора, 20 серпня, лише з третьої спроби підтримав постанову щодо вилучення Безуглої із засідання парламенту.

"Верховна Рада провалила голосування щодо відсторонення Марʼяни Безуглої від засідань парламенту. За – лише 141 депутат, з них 79 "Слуг народу", - заявив Железняк.

Що передувало

Після різких висловлювань Безуглої на адресу військового командування, зокрема колишнього головкома Валерія Залужного, група народних депутатів вимагала її звільнення. На тлі цих подій вона оголосила про вихід із фракції "Слуга народу".

Один із найрезонансніших інцидентів за її участю стався в червні цього року. Тоді Мар’яна Безугла насміхалася зі співака й військового Тараса Тополі, звинувативши його у "симуляції служби", а російський удар 23 червня по його квартирі назвала "кармою". Ці слова викликали широкий осуд у суспільстві.

У відповідь Тополя оголосив "збір на психіатра" для Безуглої, на що політик заявила, що перекаже зібрані кошти на дрони-перехоплювачі.