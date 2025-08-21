Рада не смогла отстранить Безуглую от участия в заседаниях

Верховная Рада не поддержала постановление об отстранении народного депутата Марьяны Безуглой от заседаний парламента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram народного депутата Украины Ярослава Железняка.

"Верховная Рада провалила голосование по отстранению Марьяны Безуглой от заседаний парламента. За - только 141 депутат, из них 79 "Слуг народа", - заявил Железняк.

Стоит отметить, что Регламентный комитет ВР вчера, 20 августа, только с третьей попытки поддержал постановление об удалении Безуглой с заседания парламента.

В свою очередь Безуглая отреагировала на решение профильного комитета и заявила, что подает в суд "о незаконности решения Регламентного комитета".