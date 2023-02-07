Рада не змогла прийняти законопроект про компенсації за пошкоджене чи зруйноване житло

За його словами, законопроект не вдалося ухвалити через внесення поправок.

"Парламент почав розглядати в цілому закон №7198 про створення державного реєстру пошкодженого та зруйнованого війною майна та порядок компенсації за нього від держави…але застряг на правках… рішення (і голосування) буде в наступний пленарний день", - написав Железняк.

Що передбачає цей законопроект

Як раніше повідомлялося, в Україні планують запровадити механізм компенсації за зруйноване і пошкоджене житло.

Влада має намір встановити чіткий алгоритм за яким буде визначено:

як українці можуть подати заявку на компенсацію,

хто її розглядає та приймає рішення щодо компенсації,

скільки часу триває процес, а також можливості використання компенсації для придбання житла.

Зазначимо, що в Україні з початку повномасштабної війни вже понад 325 тисяч громадян повідомили про пошкоджене чи зруйноване майно через "Дію".

Очікується, що для реалізації цього плану Україна не чекатиме репарацій, а має намір використати арештовані російські активи для компенсацій.

Попередньо відомо, що люди, житло яких зруйновано, будуть мати можливість придбати житло через інструмент житлового сертифіката. Розмір компенсації буде вираховуватися Комісіями при органах місцевого самоврядування на підставі методики, визначеної Кабміном.

Так, кожен громадянин може подати інформаційне повідомлення про пошкоджене чи знищене майно в електронній формі - у "Дію", в паперовій - через ЦНАП. Після верифікації документів усі дані додаються до реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Зокрема, використовуючи цей сертифікат, постраждалі громадяни України зможуть придбати житло на первинному чи вторинному ринках.

При цьому обрати нове житло для купівлі можна буде самостійно в будь-якому населеному пункті України, крім: тимчасово окупованих територій та місць проведення бойових дій.

Разом з тим законопроект визначає, хто може бути отримувачем компенсації, а також надає пріоритетне право для її отримання учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни, сім’ям загиблих ветеранів війни та іншим соціально вразливим групам населенням.

Додамо, раніше в "Слузі народу" розповідали, що заяву на компенсацію за зруйноване житло може подавати навіть один його співвласник.

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