Рада не смогла принять законопроект о компенсациях за поврежденное или разрушенное жилье

По его словам, законопроект не удалось принять из-за внесения поправок.

"Парламент начал рассматривать в целом закон №7198 о создании государственного реестра поврежденного и разрушенного войной имущества и порядке компенсации за него от государства... но застрял на правках... решение (и голосование) будет в следующий пленарный день", - написал Железняк.

Что предусматривает этот законопроект

Как ранее сообщалось, в Украине планируется ввести механизм компенсации за разрушенное и поврежденное жилье.

Власти намерены установить четкий алгоритм, по которому будет определен:

как украинцы могут подать заявку на компенсацию,

кто ее рассматривает и принимает решение о компенсации,

сколько времени длится процесс, а также возможность использования компенсации для приобретения жилья.

Отметим, что в Украине с начала полномасштабной войны уже более 325 тысяч граждан сообщили о поврежденном или разрушенном имуществе через "Дію".

Ожидается, что для реализации этого плана Украина не будет ожидать репараций, а намерена использовать арестованные российские активы для компенсаций.

Предварительно известно, что люди, жилье которых разрушено, смогут приобрести жилье через инструмент жилищного сертификата. Размер компенсации будет рассчитываться Комиссиями при органах местного самоуправления на основании методики, определенной Кабмином.

Так, каждый гражданин может подать информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном имуществе в электронной форме - в "Дію", в бумажной - через ЦНАП. После верификации документов все данные добавляются в реестр поврежденного и уничтоженного имущества.

В частности, используя этот сертификат, пострадавшие граждане Украины смогут приобрести жилье на первичном или вторичном рынках.

При этом выбрать новое жилье для покупки можно будет самостоятельно в любом населенном пункте Украины, кроме временно оккупированных территорий и мест проведения боевых действий.

Вместе с тем, законопроект определяет, кто может быть получателем компенсации, а также предоставляет приоритетное право для ее получения участникам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны, семьям погибших ветеранов войны и другим социально уязвимым группам населением.

Добавим, ранее в "Слуге народа" рассказывали, что заявление на компенсацию за разрушенное жилье может подавать даже один его совладелец.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.