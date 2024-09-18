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Рада збільшила видатки на оборону на пів трильйона гривень

Фото: військові видатки збільшили на 500 млрд гривень
Автор: Олександр Білоус

Верховна Рада ухвалила в цілому зміни до державного бюджету на 2024 рік. Видатки на оборони зростуть на 495 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, проєкт №11417 підтримали 298 депутатів.

Як уточнила народний депутат Ірина Геращенко, законом скоригували  видаткову частину державного бюджету на 434,6 млрд гривень

Зокрема, збільшили видатки за окремими бюджетними програмами на 500,3 млрд гривень (з них для сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд гривень) та скоротили видатки та 65,7 млрд гривень.

Таким чином загальні видатки держбюджету становитимуть 3 трлн 737 млрд гривень, доходи - 1 трлн 911 млрд гривень.

Видатки на оборону були основним пріоритетом бюджету на 2024 рік. У діючому бюджеті вони становили 1 трлн 693 млрд гривень.

На що підуть гроші

Нагадаємо, в липні Кабмін подав до Верховної Ради проєкт змін до бюджету на 2024 рік на 500,3 млрд гривень. Проєктом на потреби оборони пропонувалося додатково спрямувати 495,3 млрд гривень.

При цьому, на потреби оборони пропонувалося додатково спрямувати 495,3 млрд гривень, у тому числі для:

  • +185,8 млрд грн - закупівлі та модернізації військової техніки та озброєння ЗСУ,
  • +147,2 млрд грн - ЗСУ,
  • +48,2 млрд грн - Національної гвардії,
  • +41,9 млрд грн - Державної прикордонної служби,
  • +40,7 млрд грн - Державної спеціальної служби транспорту Міноборони,
  • +15,2 млрд грн - Національної поліції,
  • +7,5 млрд грн - ГУР МО,
  • +5,1 млрд грн - СБУ,
  • +2,8 млрд грн - ДСНС,
  • + 503 млн грн - СЗР,
  • + 258,3 млн грн - Держспецзв'язку,
  • + 138,7 млн грн - УДО.

Законопроєкт про збільшення податків, який є системно пов’язаним зі змінами до держбюджету, Рада підтримала в першому читанні.

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