Рада збільшила видатки на оборону на пів трильйона гривень

За його даними, проєкт №11417 підтримали 298 депутатів.

Як уточнила народний депутат Ірина Геращенко, законом скоригували видаткову частину державного бюджету на 434,6 млрд гривень

Зокрема, збільшили видатки за окремими бюджетними програмами на 500,3 млрд гривень (з них для сектору безпеки і оборони на 495,3 млрд гривень) та скоротили видатки та 65,7 млрд гривень.

Таким чином загальні видатки держбюджету становитимуть 3 трлн 737 млрд гривень, доходи - 1 трлн 911 млрд гривень.

Видатки на оборону були основним пріоритетом бюджету на 2024 рік. У діючому бюджеті вони становили 1 трлн 693 млрд гривень.

На що підуть гроші

Нагадаємо, в липні Кабмін подав до Верховної Ради проєкт змін до бюджету на 2024 рік на 500,3 млрд гривень. Проєктом на потреби оборони пропонувалося додатково спрямувати 495,3 млрд гривень.

При цьому, на потреби оборони пропонувалося додатково спрямувати 495,3 млрд гривень, у тому числі для: