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Рада увеличила расходы на оборону на полтриллиона гривен

Фото: военные расходы увеличили на 500 млрд гривен
Автор: Александр Белоус

Верховная Рада приняла в целом изменения в государственный бюджет на 2024 год. Расходы на обороны возрастут на 495 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .

По его данным, проект №11417 поддержали 298 депутатов.

Как уточнила народный депутат Ирина Геращенко, законом скорректировали расходную часть государственного бюджета на 434,6 млрд гривен

В частности, увеличили расходы по отдельным бюджетным программам на 500,3 млрд гривен (из них для сектора безопасности и обороны на 495,3 млрд гривен) и сократили расходы и 65,7 млрд гривен.

Таким образом, общие расходы госбюджета составят 3 трлн 737 млрд гривен, доходы - 1 трлн 911 млрд гривен.

Расходы на оборону являлись основным приоритетом бюджета на 2024 год. В действующем бюджете они составили 1 трлн 693 млрд гривен.

На что пойдут деньги

Напомним, в июле Кабмин подал в Верховную Раду проект изменений в бюджет на 2024 год на 500,3 млрд. гривен. Проектом на нужды обороны предлагалось дополнительно направить 495,3 млрд. гривен.

При этом на нужды обороны предлагалось дополнительно направить 495,3 млрд гривен, в том числе для:

  • +185,8 млрд грн – закупки и модернизации военной техники и вооружения ВСУ,
  • +147,2 млрд грн – ВСУ,
  • +48,2 млрд грн – Национальной гвардии,
  • +41,9 млрд грн – Государственной пограничной службы,
  • +40,7 млрд грн – Государственной специальной службы транспорта Минобороны,
  • +15,2 млрд грн – Национальной полиции,
  • +7,5 млрд грн – ГУР МО,
  • +5,1 млрд грн – СБУ,
  • +2,8 млрд грн – ГСЧС,
  • + 503 млн грн – СВР,
  • + 258,3 млн грн - Госспецсвязи,
  • + 138,7 млн грн – УГО.

Законопроект об увеличении налогов, который системно связан с изменениями в госбюджет, Рада поддержала в первом чтении.

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