Рада увеличила расходы на оборону на полтриллиона гривен

Верховная Рада приняла в целом изменения в государственный бюджет на 2024 год. Расходы на обороны возрастут на 495 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram .
По его данным, проект №11417 поддержали 298 депутатов.
Как уточнила народный депутат Ирина Геращенко, законом скорректировали расходную часть государственного бюджета на 434,6 млрд гривен
В частности, увеличили расходы по отдельным бюджетным программам на 500,3 млрд гривен (из них для сектора безопасности и обороны на 495,3 млрд гривен) и сократили расходы и 65,7 млрд гривен.
Таким образом, общие расходы госбюджета составят 3 трлн 737 млрд гривен, доходы - 1 трлн 911 млрд гривен.
Расходы на оборону являлись основным приоритетом бюджета на 2024 год. В действующем бюджете они составили 1 трлн 693 млрд гривен.
Напомним, в июле Кабмин подал в Верховную Раду проект изменений в бюджет на 2024 год на 500,3 млрд. гривен. Проектом на нужды обороны предлагалось дополнительно направить 495,3 млрд. гривен.
При этом на нужды обороны предлагалось дополнительно направить 495,3 млрд гривен, в том числе для:
Законопроект об увеличении налогов, который системно связан с изменениями в госбюджет, Рада поддержала в первом чтении.