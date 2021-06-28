Рада завтра соберется на внеочередное заседание

Ожидается, что нардепы рассмотрят пакет законов, касающийся оборонного сектора: законопроект о национальном сопротивлении, смежный с ним - об увеличении численности Вооруженных сил Украины, а также законопроект о критической инфраструктуре.

В то же время в эфире канала "Украина 24" заместитель главы ВР Руслан Стефанчук не исключил проведения новых внеочередных заседаний, более того, внеочередной сессии. По его словам, это нужно, чтобы успеть рассмотреть важные для государства вопросы.

"Для нас в приоритете принятия тех законопроектов, которые, во-первых, являются определяющими для развития Украины, а это целый ряд законодательных инициатив, касающихся вопросов оборонки, экологии, вопросов, касающихся наших правоохранительных органов", - заявил он.