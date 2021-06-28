UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Рада завтра соберется на внеочередное заседание

Автор: Дмитрий Левицкий

Народные депутаты Украины соберутся на внеочередное заседание Верховной рады. Оно состоится во вторник, 29 июня.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.

Ожидается, что нардепы рассмотрят пакет законов, касающийся оборонного сектора: законопроект о национальном сопротивлении, смежный с ним - об увеличении численности Вооруженных сил Украины, а также законопроект о критической инфраструктуре.

В то же время в эфире канала "Украина 24" заместитель главы ВР Руслан Стефанчук не исключил проведения новых внеочередных заседаний, более того, внеочередной сессии. По его словам, это нужно, чтобы успеть рассмотреть важные для государства вопросы.

"Для нас в приоритете принятия тех законопроектов, которые, во-первых, являются определяющими для развития Украины, а это целый ряд законодательных инициатив, касающихся вопросов оборонки, экологии, вопросов, касающихся наших правоохранительных органов", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Верховная рада рассмотрит закон президента Владимира Зеленского об олигархах на следующей пленарной неделе. Рассмотрение должно состояться в четверг, 1 июля, на внеочередном заседании.

Читайте РБК-Украина в Google News
внеочередное заседаниеВерховная рада