Рада завтра збереться на позачергове засідання

Народні депутати України зберуться на позачергове засідання Верховної Ради. Воно відбудеться у вівторок, 29 червня.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Очікується, що нардепи розглянуть пакет законів, що стосується оборонного сектора: законопроект Про Національний опір, суміжний з ним - про збільшення чисельності Збройних сил України, а також законопроект про критичну інфраструктуру.

Водночас в ефірі каналу "Україна 24" заступник голови ВР Руслан Стефанчук не виключив проведення нових позачергових засідань, ба більше, позачергової сесії. За його словами, це потрібно, щоб встигнути розглянути важливі для держави питання.

"Для нас у пріоритеті ухвалення тих законопроєктів, які, по-перше, є визначальними для розвитку України, а це ціла низка законодавчих ініціатив, які стосуються питань оборонки, питань екології, питань, які стосуються наших правоохоронних органів", - заявив він.