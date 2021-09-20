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Рада завтра розгляне законопроект про бюджет-2022

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Київ, Понеділок 20 вересня 2021 13:16
Рада завтра розгляне законопроект про бюджет-2022 Фото: спікер Ради Дмитро Разумков (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Проект державного бюджету на 2022 рік розглядатимуть у Верховній раді вже завтра, 21 вересня. Його повинні представити члени уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера Ради Дмитра Разумкова на засіданні погоджувальної ради.

За його словами, завтра в парламенті представлять проект бюджету-2022.

"У вівторок планується до розгляду законопроект про державний бюджет України. Хотів би подякувати Кабінету міністрів, який вчасно і в рамках чинного законодавства фактично 15 вересня вніс цей законопроект до ВР. Також хочу подякувати комітету, який обробляє документ", - заявив Разумков.

Він також висловив сподівання, що з цим бюджетом не буде практики "бюджетних" ночей або "бюджету під ялинку".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало про основні цифри нового бюджету і підготувало інфографіку.

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Дмитро Разумков Верховна рада
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