Рада завтра проголосує закон про кримінальні проступки у другому читанні

Фото: Ірина Геращенко (rada.gov.ua)

У ході сьогоднішнього засідання депутати пройшли 201 правку до закону із 235

Верховна рада України у четвер, 22 листопада, проголосує за законопроект №7279-д про кримінальні проступки у другому читанні. Про це перед закриттям ранкового пленарного засідання парламенту повідомила перший віце-спікер ВР Ірина Геращенко, передає кореспондент РБК-Україна.

Зазначимо, усього до другого читання у закон було подано 235 поправок. У ході сьогоднішнього засідання нардепи пройшли 201 правку.

"З 202-ї почнемо обговорення… Ми з вами зупиняємося сьогодні на цьому. Завтра ми продовжимо з вами рухатися по таблиці поправок, у нас залишається буквально 10-15 поправок", - зазначила Геращенко.

Нагадаємо, спікер парламенту Андрій Парубій у понеділок прогнозував, що Рада може прийняти закон про кримінальні проступки у четвер, 22 листопада. Він зазначив, що розгляд самого законопроекту почнеться в середу, 21 листопада.

Як писало РБК-Україна раніше, Рада підтримала відповідний проект закону за основу у повторному першому читанні у червні. За документ проголосували 229 нардепів.

У травні минулого року нардепи провалили законопроект №2897 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження кримінальних проступків".