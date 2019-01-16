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Рада завтра проголосует за новую редакцию закона "О социальных услугах"

Новости » Политика    16.01.2019 - 14:30
Рада завтра проголосует за новую редакцию закона "О социальных услугах"
Фото: спикер Рады Андрей Парубий (Виталий Носач/РБК-Украина)

В ходе сегодняшнего заседания нардепы рассмотрели 465 поправок из 560 ко второму чтению закона

Верховная рада Украины в четверг, 17 января, проголосует за новую редакцию закона "О социальных услугах". Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, в ходе сегодняшнего заседания нардепы рассмотрели 465 поправок из 560 ко второму чтению законопроекта.

"Завтра мы будем иметь возможность завершить обсуждение и, надеюсь, принять положительное решение", - прокомментировал спикер ВР.

Отметим, законопроект определяет основные организационные и правовые основы предоставления социальных услуг, направленных на профилактику сложных жизненных обстоятельств, помощь в их преодолении гражданам (лицам), семьям, детям, молодежи, нуждающимся в посторонней помощи.

Напомним, в марте 2017 года Рада приняла данный закон за основу. Стоит отметить, что парламентарии поддержали сокращенную процедуру подготовки документа ко второму чтению, однако приступили к его рассмотрению аж в январе 2019 года.

Как писало РБК-Украина, в декабре 2018 года правительство приняло решение сократить социальные нормы для расчета субсидий.

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Темы: Заседание Рады
Новости Украины Верховная РадаМинистерство социальной политики
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