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Рада завтра проголосує за нову редакцію закону "Про соціальні послуги"

Новини » Політика    16.01.2019 - 14:30
Рада завтра проголосує за нову редакцію закону "Про соціальні послуги"
Фото: спікер Ради Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

У ході сьогоднішнього засідання нардепи розглянули 465 поправок з 560 до другого читання закону

Верховна рада України в четвер, 17 січня, проголосує за нову редакцію закону "Про соціальні послуги". Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, у ході сьогоднішнього засідання нардепи розглянули 465 поправок з 560 до другого читання законопроекту.

"Завтра ми будемо мати можливість завершити обговорення і, сподіваюся, прийняти позитивне рішення", - прокоментував спікер ВР.

Відзначимо, законопроект визначає основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, допомогу в їх подоланні громадянам (особам), сім'ям, дітям, молоді, які потребують сторонньої допомоги.

Нагадаємо, в березні 2017 року Рада прийняла даний закон за основу. Варто відзначити, що парламентарі підтримали скорочену процедуру підготовки документа до другого читання, однак приступили до його розгляду аж в січні 2019 року.

Як писало РБК-Україна, в грудні 2018 року уряд прийняв рішення скоротити соціальні норми для розрахунку субсидій.

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Теми: Засідання Ради
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