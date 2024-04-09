Рада завтра почне розглядати законопроект про мобілізацію, ухвалять його в четвер, - джерела

Зазначається, що профільний комітет близько 22 тільки закінчив засідання і ухвалив висновок щодо законопроєкту більшістю голосів. На засіданні також були присутні заступник міністра оборони Катерина Черногоренко і двоє представників Генштабу.

За словами співрозмовників, найбільше дискусій викликало вилучення норм про звільнення з військової служби та ротацію військовослужбовців. Проти виступили представники ЄС, "Батьківщини" та "Голосу".

Джерела видання прогнозують, що Рада планує почати розгляд документа вже завтра і, ймовірно, проголосує вже в четвер.

"Ми зараз просто не можемо дозволити собі проводити демобілізацію в той час, як Росія мобілізує сотні тисяч людей на рік. Це буквально шлях до капітуляції в нинішніх умовах. Цю ідею першою принесла Мар'яна Безугла, і вона знайшла підтримку. Головком, очевидно, розуміє, що це зараз неможливо зробити. Проблема в тому, як це все комунікувалося: спочатку робимо, в останній момент - не робимо. І сьогодні Кабмін десь о 13-й тільки зміг зібратися і підтримати звернення до Ради, щоб урегулювати це питання окремо", - сказав один зі співрозмовників у Раді.