Рада завтра почне розглядати законопроект про мобілізацію, ухвалять його в четвер, - джерела

Верховна рада планує завтра почати розглядати законопроект про мобілізацію, а вже в четвер за нього проголосує.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.
Зазначається, що профільний комітет близько 22 тільки закінчив засідання і ухвалив висновок щодо законопроєкту більшістю голосів. На засіданні також були присутні заступник міністра оборони Катерина Черногоренко і двоє представників Генштабу.
За словами співрозмовників, найбільше дискусій викликало вилучення норм про звільнення з військової служби та ротацію військовослужбовців. Проти виступили представники ЄС, "Батьківщини" та "Голосу".
Джерела видання прогнозують, що Рада планує почати розгляд документа вже завтра і, ймовірно, проголосує вже в четвер.
"Ми зараз просто не можемо дозволити собі проводити демобілізацію в той час, як Росія мобілізує сотні тисяч людей на рік. Це буквально шлях до капітуляції в нинішніх умовах. Цю ідею першою принесла Мар'яна Безугла, і вона знайшла підтримку. Головком, очевидно, розуміє, що це зараз неможливо зробити. Проблема в тому, як це все комунікувалося: спочатку робимо, в останній момент - не робимо. І сьогодні Кабмін десь о 13-й тільки зміг зібратися і підтримати звернення до Ради, щоб урегулювати це питання окремо", - сказав один зі співрозмовників у Раді.
Мобілізацію в Україні було оголошено після масштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року. Тоді ж було запроваджено і воєнний стан. І мобілізацію, і воєнний стан вже продовжували кілька разів, останнім часом на 90 днів, до 13 травня 2024 року.
Очікується, що Верховна рада голосуватиме за оновлений законопроєкт про мобілізацію вже на найближчому засіданні.
Нещодавно президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25 років. Окрім того, статус "обмежено придатний" до військової служби скасували в Україні. Військовозобов'язані, які мають цей статус, мають пройти військово-лікарську комісію.
Більше про зміни у процесі мобілізації та як зміняться правила для військових - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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