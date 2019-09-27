Рада может завершить "турборежим" на следующей неделе, - Стефанчук

Верховная рада Украины уже на следующей неделе сможет закончить принятие законов в так называемом "турборежиме" и перейти в обычный режим работы. Об этом сказал первый заместитель председателя парламента Руслан Стефанчук в ефире телеканала "Интер".

Стефанчук также заверил, что большинство партии "Слуга народа" не игнорирует мнение других фракций в парламенте. Однако он напомнил, что партия ранее предупреждала коллег по парламенту, что в начале работы намерена принять подготовленный пакет законопроектов в ускоренном режиме.

В частности, речь идет о законопроектах от президента Украины Владимира Зеленского, необходимых для перезагрузки власти и запуска экономики.

Стефанчук отметил, что парламент на предстоящей неделе рассмотрит законопроекты о восстановлении уголовной ответственности за незаконное обогащение и о расследователях коррупции.

Напомним, ранее в Раду поступил законопроект от Руслана Стефанчука. В документе предлагается предусмотреть уголовную ответственность за "кнопкодавство".